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“Гетьман Сагайдачний” вийшов на стрільби в морі: зустрів кораблі РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Флагман українського флоту “Гетьман Сагайдачний” вийшов в море для проведення ракетних випробовувань та виконав низку навчальних завдань. Про це інформує телерадіостудія “Бриз” Міноборони України, передає УНН.

“Гетьман Сагайдачний” вийшов на стрільби в морі: зустрів кораблі РФ

Повідомляється, що екіпаж виконував задачі практичних стрільб з корабельної артилерійської установки (А)К-100 та знищення умовного противника з зенітної автоматичної артилерійської 30-міліметрової установки АК-630.

Впеше за декілька років корабель провів стрільби з пускового ракетного комплексу ПК-16.

Крім цього, повідомляється, що українські військові моряки зафіксували порушення морського права та присутність Чорноморського флоту РФ в окупованих і стратегічно важливих морських ділянках. Окрім військових розвідувальних кораблів РФ, в районі Голіцінських газових родовищ, екіпаж флагман спостерігав за тим, як російський танкер, що рухався з окупованих морських районів, спустив триколорний прапор зі свого флагшток у “аби українські моряки його не зафіксували”.

Нагадаємо, минулого місяця судно Військово-морських сил ЗС України “Шостка” успішно виконало завдання в морі — з висадкою підрозділів морської піхоти. 

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