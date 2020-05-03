"Гетман Сагайдачный" вышел на стрельбы в море: встретил корабли РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Флагман украинского флота "Гетман Сагайдачный" вышел в море для проведения ракетных испытаний и выполнил ряд учебных задач. Об этом информирует телерадиостудия "Бриз" Минобороны Украины, передает УНН.
Сообщается, что экипаж выполнял задачи практических стрельб из корабельной артиллерийской установки (А) К-100 и уничтожения условного противника с зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки АК-630.
Впеше за несколько лет корабль провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16.
Кроме этого, сообщается, что украинские военные моряки зафиксировали нарушения морского права и присутствие Черноморского флота РФ на оккупированных и стратегически важных морских участках. Кроме военных разведывательных кораблей РФ, в районе Голицинських газовых месторождений, экипаж флагман наблюдал за тем, как российский танкер, который двигался с оккупированных морских районов, спустил триколорный флаг со своего флагштока "чтобы украинские моряки его не зафиксировали".
Напомним, в прошлом месяце судно Военно-морских сил ВС Украины "Шостка" успешно выполнило задачи в море - с высадкой подразделений морской пехоты.