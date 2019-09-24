Герус: російська компанія нарахувала українській 5 млн штрафу за невчасне повернення вагонів

“Загалом на сьогодні 5 із 15 атомних блоків у неробочому стані. У таких умовах нам потрібне вугілля з усіх напрямків, звідки воно тільки може їхати. На Соснівці стоїть російське вугілля, яке призначається для Центренерго. Це високоякісне вугілля з Кузбасу із золою 13%. Воно мало змішуватися із вугіллям Львіввугілля із золою 45%-55% та відправлятися на Центренерго, яке приймає вугілля із золою 25%”, — йдеться в повідомленні.

За його словами, це вугілля треба змішувати, щоб понизити собівартість, зробити товарний концентрат і відправити на ТЕС. Саме тому ці російські вагони стояли не десь на електростанції, а у Соснівці біля Червоноградської збагачувальної фабрики (ЦОФ).

“У жовтні у нас на ремонт зупиняється ще один блок — № 1 Хмельницької АЕС. Саме його мало замінити Центренерго, тому критично необхідні додаткові обсяги вугілля”, — йдеться в повідомленні.

Герус звернувся із пропозицією, щоб забрати вагони із Соснівки, але йому відмовили — вагони не можна ні відправляти на ЦОФ, ні забирати із станції.

“Російська компанія-власник вагонів вже нараховує українській компанії штрафи за невчасне повернення вагонів. На сьогодні це 5 млн грн, а кожен новий день це додатково 1 млн грн до штрафу. 20% із цього, як податок на прибуток, піде у держбюджет РФ. Трохи дивна боротьба із агресором”, — йдеться в повідомленні.

За його словами, у неділю всі ці питання обговорили на блокаді у Соснівці і вирішили шукати шляхи виходу з ситуації.

Нагадаємо, 21 вересня у Львівській області на залізничній колії станції “Соснівка” невідомі особи блокували вагони, завантажені вугіллям. Поліція попереджає про застосування заходів примусу.