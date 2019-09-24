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Герус: российская компания начислила украинской 5 млн штрафа за несвоевременный возврат вагонов

Герус: российская компания начислила украинской 5 млн штрафа за несвоевременный возврат вагонов

Киев  •  УНН

 • 11701 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В городе Сосновка Львовской области стоит российский уголь, который Украина пока не использует. Российская компания-владелец вагонов уже насчитала 5 млн грн штрафов украинской компании за несвоевременный возврат вагонов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус, передает УНН.

"В целом на сегодня 5 из 15 атомных блоков в нерабочем состоянии. В таких условиях нам нужен уголь по всем направлениям, откуда он только может ехать. На Сосновке стоит российский уголь, который предназначается для Центрэнерго. Это высококачественный уголь из Кузбасса с золой 13%. Он должен смешиваться с углем Львовуголь с золой 45%-55% и отправляться на Центрэнерго, которое принимает уголь с золой 25%", - говорится в сообщении.

По его словам, этот уголь надо смешивать, чтобы снизить себестоимость, сделать товарный концентрат и отправить на ТЭС. Именно поэтому эти российские вагоны стояли не где-то на электростанции, а в Сосновке у Червоноградской обогатительной фабрики (ЦОФ)"

"В октябре у нас на ремонт останавливается еще один блок - №1 Хмельницкой АЭС. Именно его должно было заменить Центрэнерго, поэтому критически необходимы дополнительные объемы угля", - говорится в сообщении.

Герус обратился с предложением, чтобы забрать вагоны с Сосновки, но ему отказали - вагоны нельзя ни отправлять на ЦОФ, ни забирать со станции.

"Российская компания-владелец вагонов уже насчитывает украинской компании штрафы за несвоевременный возврат вагонов. На сегодня это 5 млн грн, а каждый новый день это дополнительно 1 млн грн к штрафу. 20% из этого, как налог на прибыль, пойдет в госбюджет РФ. Немного странная борьба с агрессором", - говорится в сообщении.

По его словам, в воскресенье все эти вопросы обсудили на блокаде в Сосновке и решили искать пути выхода из ситуации.

Напомним, 21 сентября во Львовской области на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица блокировали вагоны, загруженные углем. Полиция предупреждает о применении мер принуждения.

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