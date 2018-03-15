Герщанеко розповів, що необхідно для скасування "поправок Лозового"

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КИЇВ. 16 березня. УНН. “Поправки Лозового” призведуть до колапсу правоохоронної системи. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив секретар Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, народний депутат від “Народного фронту” Антон Геращенко, інформує УНН.

“Раніше слідчий міг через годину або дві написати постанову про експертизу, якщо, наприклад, знайшли людину, в якої ознаки насильницької смерті. І судово-медичний експерт міг або в той самий день, або наступного дня робити розтин тіла, щоб дати інформацію для кримінальної справи. Зараз це робитимуть тільки через суд. Суддя матиме п’ять днів на це. Але в судді є багато справ. Тобто таким чином затягуватиметься судово-медична експертиза для тих випадків, коли це стосується насильницької смерті. Там є дуже багато й інших цікавих питань, але взагалі, це буде реальний колапс правоохоронної системи”, — сказав він.

За його словами, наразі для скасування “правок Лозового” необхідно щонайменше три тижні.

“Ми реєструватимемо новий законопроект, але для того, щоб його провести через Верховну Раду за процедурою, потрібно не менше трьох тижнів. Це кінець квітня”, — додав Геращенко.

Як повідомляв УНН, скандальна поправка Лозового: нардеп від “Радикальної партії” уточнив деталі.

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