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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 30385 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 36131 просмотра

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Герщанеко рассказал, что необходимо для отмены "поправок Лозового"

Герщанеко рассказал, что необходимо для отмены "поправок Лозового"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. “Поправки Лозового” приведут к коллапсу правоохранительной системы. Об этом в эфире “5 канала” заявил секретарь Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, народный депутат от “Народного фронта” Антон Геращенко, информирует УНН.

“Раньше следователь мог через час или два написать постановление об экспертизе, если, например, нашли человека, у которого признаки насильственной смерти. И судебно-медицинский эксперт мог или в тот же день, или на следующий день делать вскрытие тела, чтобы дать информацию для уголовного дела. Сейчас это делать только через суд. Судья будет пять дней на это. Но у судьи есть много дел. То есть таким образом будет затягиваться судебно-медицинская экспертиза для тех случаев, когда это касается насильственной смерти. Там очень много и других интересных вопросов, но вообще, это будет реальный коллапс правоохранительной системы”, — сказал он.

По его словам, сейчас для отмены “поправок Лозового” необходимо минимум три недели.

“Мы будем регистрировать новый законопроект, но для того, чтобы его провести через Верховную Раду по процедуре, нужно не менее трех недель. Это конец апреля”, — добавил Геращенко.

Как сообщал УНН, скандальная поправка Лозового: нардеп от “Радикальной партии” уточнил детали.

Украинские Национальные Новости

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