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Героїзує бойовиків та вилучає книги українських авторів з бібліотек: міністру культури “ДНР” заочно повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 14497 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Так званому міністру культури “ДНР” заочно повідомили про підозру. Як повідомили у прокуратури Донецької області, зловмисник проводить політику злочинної героїзації бойовиків, передає УНН

Героїзує бойовиків та вилучає книги українських авторів з бібліотек: міністру культури “ДНР” заочно повідомили про підозру

Цитата

"... псевдопосадовцю окупаційної адміністрації РФ заочно повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними прокуратури, з червня 2015 року мешканець Донецька обіймав посади від так званого першого заступника до міністра культури “ДНР”.

Підозрюваний забезпечує проведення заходів, спрямованих на інтеграцію тимчасово окупованих регіонів Донецької області з РФ та фактичну заборону української культури, мистецтва і кінематографії.

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За його керівництва, під виглядом боротьби з екстремізмом, з бібліотечного фонду вилучаються твори українських авторів, публікації проукраїнські налаштованих громадян, а культурна спадщина Донеччини позиціонується як частина історії РФ.

Крім того, через підконтрольні “міністерству” установи зловмисник сприяє формуванню у місцевих мешканців думки про легітимність окупаційної влади та проводить політику злочинної героїзації представників не передбачених законом України збройних формувань.

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