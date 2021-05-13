Героизирует боевиков и изымает книги украинских авторов из библиотек: министру культуры "ДНР" заочно сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Так называемому министру культуры "ДНР" заочно сообщили о подозрении. Как сообщили в прокуратуре Донецкой области, злоумышленник проводит политику преступной героизации боевиков, передает УНН.
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"... псевдочиновнику оккупационной администрации РФ заочно сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным прокуратуры, с июня 2015 года житель Донецка занимал должности от так называемого первого заместителя к министру культуры "ДНР".
Подозреваемый обеспечивает проведение мероприятий, направленных на интеграцию временно оккупированных регионов Донецкой области с РФ и фактический запрет украинской культуры, искусства и кинематографии.
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Под его руководством, под видом борьбы с экстремизмом, из библиотечного фонда изымаются произведения украинских авторов, публикации проукраински настроенных граждан, а культурное наследие Донецкой области позиционируется как часть истории РФ.
Кроме того, через подконтрольные "министерству" учреждения злоумышленник способствует формированию у местных жителей мысли о легитимности оккупационных властей и проводит политику преступной героизации представителей не предусмотренных законом Украины вооруженных формирований.