Герої України відбили атаки рашистів в районі 8 населених пунктів Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Військовослужбовці України відбили атаки російської окупаційної армії в районі 8 населених пунктів Луганської та Донецької областей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, передає УНН.
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Розпочалася 307 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.
Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних удари та здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Водночас підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Диліївка, Красногорівка, Водяне, Веселе, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.
25 грудня наші воїни уразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Василівського району Запорізької області. Втрати противника склали до 100 військовослужбовців мертвими та пораненими. Серед них 15 співробітників федеральної служби безпеки російської федерації.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала удару по району зосередження окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, разом з тим, уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника.
Нагадаємо
Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі, потребують зараз максимуму сил і концентрації. На цьому напрямку тяжка ситуація, де окупанти витрачають усі ресурси, аби відкинути ЗСУ якомога далі. Про це під час вечірнього звернення розповів Володимир Зеленський.