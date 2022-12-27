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Герои Украины отразили атаки рашистов в районе 8 населенных пунктов Донбасса

Герои Украины отразили атаки рашистов в районе 8 населенных пунктов Донбасса

Киев • УНН

 • 277328 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Военнослужащие Украины отразили атаки российской оккупационной армии в районе 8 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, передает УНН.

Детали

Начались 307 сутки русского широкомасштабного вторжения в Украину.

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных удара и произвел 44 обстрела из реактивных систем залпового огня. В то же время подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Дилиевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Маринка и Победа в Донецкой области.

25 декабря наши воины поразили сосредоточение живой силы русских захватчиков возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих мертвыми и ранеными. В их числе 15 сотрудников федеральной службы безопасности российской федерации.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла удар по району сосредоточения оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины вместе с тем поразили 4 пункта управления и 6 районов сосредоточения живой силы противника.

Напомним

Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, нуждаются сейчас в максимуме сил и концентрации. На этом направлении тяжелая ситуация, где оккупанты тратят все ресурсы, чтобы отбросить ВСУ как можно дальше. Об этом во время вечернего обращения рассказал Владимир Зеленский.

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