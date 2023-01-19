Герої не вмирають: в останню путь Вахтанга Кікабідзе проводжали грузинський та український прапори
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Сьогодні у Грузії попрощались з великою людиною, великим митцем Вахтангом Кікабідзе. В останню путь його проводжали грузинський та український прапори. А міністр культури України Олександр Ткаченко у Тбілісі зачитав співчуття від Президента Володимира Зеленського, передає УНН.
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“Його відданість справі життя, мудрість, невичерпна енергія, доброта були прикладом для всіх.
Українці вдячні Вахтангу Кікабідзе за підтримку у боротьбі проти російського агресора. Ім’я Вахтанга Кікабідзе буде вписане в історію України як великого грузина, який зробив свій внесок у захист незалежності та суверенітету України. Завжди це пам’ятатимемо і ніколи не забудемо”, — процитував слова Зеленського міністр культури.
Від себе Ткаченко додав, що “Коли сьогодні у нас в країні під час російсько-української війни гинуть воїни та рятівники, лікарі та артисти, то кажуть: „Герої не вмирають“. Це повною мірою відноситься і до Вахтанга Кікабідзе. Герої не вмирають”.
Міністр культури нагадав, що Кікабідзе віддав усі кошти зі свого ювілейного концерту в Батумі на допомогу ЗСУ. В останню путь його проводжали грузинський та український прапори.
“В планах — ініціювати створення в Києві скверу та україно-грузинського фестивалю імені Вахтанга Кікабідзе. Світла пам’ять”, — резюмував міністр культури.
Додамо
Вахтанг Кікабідзе помер на 85-му році життя. За заповітом він буде похований на Верійському цвинтарі у Тбілісі, поряд із могилою матері.