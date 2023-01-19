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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Герои не умирают: в последний путь Вахтанга Кикабидзе провожали грузинский и украинский флаги

Киев • УНН

 • 3861821 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Сегодня в Грузии попрощались с великим человеком, великим художником Вахтангом Кикабидзе. В последний путь его провожали грузинский и украинский флаги. А министр культуры Украина Александр Ткаченко в Тбилиси зачитал соболезнования от Президента Владимира Зеленского, передает УНН.

Герои не умирают: в последний путь Вахтанга Кикабидзе провожали грузинский и украинский флаги

Цитата

“Его преданность делу жизни, мудрость, неисчерпаемая энергия, доброта были примером для всех.

Украинцы благодарны Вахтангу Кикабидзе за поддержку в борьбе против российского агрессора. Имя Вахтанга Кикабидзе будет вписано в историю Украины как великого грузина, который внес свой вклад в защиту независимости и суверенитета Украины. Всегда это будем помнить и никогда не забудем”, — процитировал слова Зеленского министр культуры.

От себя Ткаченко добавил, что “когда сегодня у нас в стране во время российско-украинской войны гибнут воины и спасатели, врачи и артисты, то говорят: „Герои не умирают“. Это в полной мере относится и к Вахтангу Кикабидзе. Герои не умирают”.

Министр культуры напомнил, что Кикабидзе отдал все средства с своего юбилейного концерта в Батуми на помощь ВСУ. В последний путь его провожали грузинский и украинский флаги.

“В планах — инициировать создание в Киеве сквера и украино-грузинского фестиваля имени Вахтанга Кикабидзе. Светлая память”, — резюмировал министр культуры.

Добавим

Вахтанг Кикабидзе скончался на 85-м году жизни. По завещанию он будет похоронен на Верийском кладбище в Тбилиси, рядом с могилой матери.

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