Герой України азовець Лев Пашко одружився

Цитата

"Наш легендарний український Хорус одружився. Лев Пашко, Герой України, якого звільнили з російського полону 21 вересня в результаті наймасштабнішого обміну одружився. Вітаємо молодят. Бажаємо родинного затишку та благополуччя", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Пашко освідчився своїй дівчині у палаті госпіталю, де проходив лікування.

Довідка

Лев Валерійович Пашко (позивний — Хорус; нар. 21 травня 1999, м. Київ, Україна) — український військовослужбовець, лейтенант Національної гвардії України, учасник російсько-української війни. Герой України.

Від 2017 року служить у складі "Азов".

З 21 березня 2022 року, після евакуації з Маріуполя Микити Надточія, був призначений тимчасовим виконувачем обов'язки командира другого батальйону полку "Азов".

26 березня російські загарбники здійснили чергову спробу прориву оборони Маріуполя зі сторони селища Гнутове, тоді до міста рушила колона з п'яти танків і двох бойових машин піхоти. Українські бійці прийняли бій, Пашко особисто знищив із гранатомета одну з російських БМП-2, а також ліквідував вісім російських піхотинців, які почали вистрибувати з палаючої машини.

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