Герой Украины азовец Лев Пашко женился

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"Наш легендарный украинский Хорус женился. Лев Пашко, Герой Украины, которого освободили из российского плена 21 сентября в результате самого масштабного обмена женился. Поздравляем молодоженов. Желаем семейного уюта и благополучия", - говорится в сообщении.

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Пашко сделал предложение своей девушке в палате госпиталя, где проходил лечение.

Справка

Лев Валерьевич Пашко (позывной - Хорус; род. 21 мая 1999, г. Киев, Украина) - украинский военнослужащий, лейтенант Национальной гвардии Украины, участник российско-украинской войны. Герой Украины.

С 2017 года служит в составе "Азов".

С 21 марта 2022 года, после эвакуации из Мариуполя Никиты Надточия, был назначен временно исполняющим обязанности командира второго батальона полка "Азов".

26 марта российские захватчики предприняли очередную попытку прорыва обороны Мариуполя со стороны поселка Гнутово, тогда к городу двинулась колонна из пяти танков и двух боевых машин пехоты. Украинские бойцы приняли бой, Пашко лично уничтожил из гранатомета одну из российских БМП-2, а также ликвидировал восемь российских пехотинцев, которые начали выпрыгивать из горящей машины.

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