Герман не залучався ні до контррозвідки СБУ, ні військової контррозвідки - прокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Згідно з листом Департаменту контррозвідки Служби безпеки України, Борис Герман, підозрюваний в організації замаху на вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка, не залучався до здійснення оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності ні контррозвідкою СБУ, ні військовою контррозвідкою. Відповідний лист озвучив у засіданні Апеляційного суду з розгляду скарги на арешт Германа прокурор, передає УНН.
“Прошу долучити лист Департаменту контррозвідки СБУ від 5 червня 2018 року... згідно з яким повідомлено, що громадянин Герман не звертався до Департаменту контррозвідки СБУ, військової контррозвідки, Департаменту контррозвідки СБУ, а також інших регіональних підрозділів районних, міських із заявою про вчинення будь-яких кримінальних правопорушень”, — сказав прокурор.
Також, за його словами, Борис Герман не залучався у будь-якому статусі підрозділами контррозвідки СБУ до проведення оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності.
Судді вирішили залучити цей лист до кримінального провадження, а його вміст вивчити в нарадчій кімнаті.
Нагадаємо, 29 травня стало відомо про скоєний замах на російського журналіста Аркадія Бабченка. Повідомлялося, що він після пострілів в спину помер в кареті “швидкої”. Слідчі почали кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
30 травня стало відомо, що замах на Бабченка був інсценованим у межах спецоперації СБУ. За твердженням очільників відомства, для замаху на Бабченка спецслужби РФ завербували громадянина України і заплатили йому 40 тисяч доларів. У Києві затримали ймовірного організатора замаху.
Затриманий Герман — виконавчий директор українсько-німецького СП “Шмайсер”, яке постачало товари військового призначення держконцерну “Укроборонпром”. Підозрюваний відмовився від угоди зі слідством. Він фігурує ще у двох справах: про підроблення документів, яке призвело до зміни складу учасників ТОВ “Шмайсер”, і про незаконне носіння та продаж вогнепальної зброї.
31 травня Шевченківський райсуд Києва обрав для Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави. Під час засідання він заявив, що співпрацював із контррозвідкою України. У прокуратурі це спростували. У Службі зовнішньої розвідки України заявили, що він не мав і не має до неї жодного відношення.