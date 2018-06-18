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Герман не привлекался ни к контрразведке СБУ, ни военной контрразведки - прокурор

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Согласно письму Департамента контрразведки Службы безопасности Украины, Борис Герман, подозреваемый в организации покушения на убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, не привлекался к осуществлению оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности ни контрразведкой СБУ, ни военной контрразведкой. Соответствующее письмо озвучил в заседании Апелляционного суда по рассмотрению жалобы на арест Германа прокурор, передает УНН.

"Прошу приобщить письмо Департамента контрразведки СБУ от 5 июня 2018... согласно которому сообщено, что гражданин Герман не обращался в Департамент контрразведки СБУ, военную контрразведкц, Департамент контрразведки СБУ, а также другие региональные подразделения районные, городские с заявлением о совершении каких-либо уголовных преступлений", - сказал прокурор.

Также, по его словам, Борис Герман не привлекался в любом статусе подразделениями контрразведки СБУ к проведению оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности.

Судьи решили привлечь это письмо к уголовному производству, а его содержание изучить в совещательной комнате.

Напомним, 29 мая стало известно о совершенном покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко. Сообщалось, что он после выстрелов в спину умер в карете "скорой". Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

30 мая стало известно, что покушение на Бабченко был инсценированным в рамках спецоперации СБУ. По утверждению руководителей ведомства, для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему 40 тысяч долларов. В Киеве задержали предполагаемого организатора покушения.

Задержанный Герман - исполнительный директор украинского-германского СП "Шмайсер", которое поставляло товары военного назначения госконцерна "Укроборонпром". Подозреваемый отказался от сделки со следствием. Он фигурирует еще в двух делах: о подделке документов, которое привело к изменению состава участников ООО "Шмайсер", и о незаконном ношении и продаже огнестрельного оружия.

31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал для Германа меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога. Во время заседания он заявил, что сотрудничал с контрразведкой Украины. В прокуратуре это опровергли. В Службе внешней разведки Украины заявили, что он не имел и не имеет к ней никакого отношения.

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