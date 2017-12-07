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Герасимов запропонував подати у ВР альтернативу проекту щодо контролю над НАБУ

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Голова фракції БПП у парламенті Артур Герасимов, який ініціював законопроект №7362, що розкритикували в НАБУ, закликав голову Верховної Ради не поспішати виносити цей проект на голосування, давши можливість колегам-депутатам протягом двох тижнів розробити та внести альтернативні законопроекти. Про це йдеться в оприлюдненій прес-службою політсили заяві, передає УНН.

"Підтримуючи боротьбу з корупцією, я став ініціатором проекту закону №7362 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення парламентського контролю". Водночас, розуміючи, наскільки великого значення в суспільстві надається питанням, які покликаний вирішити наш законопроект, звертаюсь до голови Верховної Ради із закликом не поспішати виносити №7362 на голосування, давши можливість колегам-депутатам протягом 2 тижнів розробити та внести альтернативні законопроекти", - заявив А.Герасимов.

З його слів, причиною його ініціативи став останній місяць "розгортання взаємної боротьби між органами, що були створені для боротьби з корупцією".

"За таких умов Верховна Рада повинна мати можливість загального впливу на ситуацію, щоб припинити колотнечу і самоїдство серед правоохоронних органів і спрямувати їх спільну енергію на подолання корупції. На мою думку, народні депутати БПП, завдяки яким була створена антикорупційна інфраструктура, не можуть залишатися осторонь вирішення цих проблем. Тим більше, що саме Президент Петро Порошенко призначав директора НАБУ та антикорупційного прокурора", - заявив він.

Нагадаємо, у НАБУ прокоментували спроби парламенту обмежити незалежність Бюро.

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