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Герасимов предложил подать в ВР альтернативу проекту по контролю над НАБУ

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Глава фракции БПП в парламенте Артур Герасимов, который инициировал законопроект №7362, что раскритиковали в НАБУ, призвал главу Верховной Рады не спешить выносить этот проект на голосование, дав возможность коллегам-депутатам в течение двух недель разработать и внести альтернативные законопроекты. Об этом говорится в обнародованном пресс-службой политсилы заявлении, передает УНН.

"Поддерживая борьбу с коррупцией, я стал инициатором проекта закона №7362 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения парламентского контроля". В то же время, понимая, насколько большое значение в обществе уделяется вопросам, которые призван решить наш законопроект, обращаюсь к главе Верховной Рады с призывом не спешить выносить №7362 на голосование, дав возможность коллегам-депутатам в течение 2 недель разработать и внести альтернативные законопроекты", - заявил А.Герасимов.

По его словам, причиной его инициативы стал последний месяц "развертывания взаимной борьбы между органами, которые были созданы для борьбы с коррупцией".

"При таких условиях Верховная Рада должна иметь возможность общего влияния на ситуацию, чтобы прекратить потасовку и самоедство среди правоохранительных органов и направить их совместную энергию на преодоление коррупции. По моему мнению, народные депутаты БПП, благодаря которым была создана антикоррупционная инфраструктура, не могут оставаться в стороне решения этих проблем. Тем более, что именно Президент Петр Порошенко назначал директора НАБУ и антикоррупционного прокурора", - заявил он.

Напомним, в НАБУ прокомментировали попытки парламента ограничить независимость Бюро.

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