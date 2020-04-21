Геращенко вручив нагородний годинник чоловікові, який зняв паліїв трави та викликав поліцію

ukru
14:22 • 5069 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 51013 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 78255 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 104545 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 121206 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 122459 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 172128 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 142275 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148455 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148932 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 121744 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 111453 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 46552 перегляди
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 27451 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 25138 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 50990 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 78245 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 104542 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 121204 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 122456 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 14229 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 21812 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 108599 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 108905 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 126344 перегляди
Актуальне
Геращенко вручив нагородний годинник чоловікові, який зняв паліїв трави та викликав поліцію

Геращенко вручив нагородний годинник чоловікові, який зняв паліїв трави та викликав поліцію

Київ • УНН

 • 22181 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Заступник глави МВС Антон Геращенко від імені міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вручив нагородний годинник марки “Клейнод” громадянину Роману Українцю, який зняв на відео та викликав поліцію щодо паліїв сухої трави біля річки Ірпінь, пише УНН з посиланням на Facebook Антона Геращенка.

“Від імені Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вручив нагородний годинник марки „Клейнод“ громадянину Роману Українцю. Тому самому, що проявив небайдужість і 1 квітня цього року зафільмував факт можливої причетності двох молодиків до підпалу трави в заплаві річки Ірпінь. А потім викликав поліцію та вогнеборців”, — зазначив Геращенко.

Заступник глави МВС додав, що: “Саме його небайдужа громадська позиція дозволили знайти та затримати цих молодиків. Зараз їм висунута підозра за статтею 245 Кримінального кодексу “Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу”.

Згідно даної статті карається:

  • Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом — караються штрафом від п’яти тисяч чотирьохсот до дев’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
  • Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

    • “Закликаю всіх громадян бути такими ж небайдужими як Роман Українець! Бачите правопорушення — фіксуйте його на фото, відео, публікуйте в соціальних мережах. Викликайте поліцію та вогнеборців. Тільки так, разом, народ, поліція та вогнеборці — ми можемо попередити і зупинити підпали лісів в нашій країні”, — додав він.

    Відео Романа Українця можна переглянути за посиланням.

    Українські Національні Новини

    Українські Національні Новини

    Кримінал та НП

    Звернутися з питань розміщення реклами

    Tesla
    $235.66
    Brent
    $70.77
    Bitcoin
    $85,505.70
    S&P 500
    $5,672.38
    Газ TTF
    $43.70
    Золото
    $3,039.45
    Ethereum
    $1,985.80