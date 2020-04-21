Геращенко вручив нагородний годинник чоловікові, який зняв паліїв трави та викликав поліцію
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Заступник глави МВС Антон Геращенко від імені міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вручив нагородний годинник марки “Клейнод” громадянину Роману Українцю, який зняв на відео та викликав поліцію щодо паліїв сухої трави біля річки Ірпінь, пише УНН з посиланням на Facebook Антона Геращенка.
“Від імені Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вручив нагородний годинник марки „Клейнод“ громадянину Роману Українцю. Тому самому, що проявив небайдужість і 1 квітня цього року зафільмував факт можливої причетності двох молодиків до підпалу трави в заплаві річки Ірпінь. А потім викликав поліцію та вогнеборців”, — зазначив Геращенко.
Заступник глави МВС додав, що: “Саме його небайдужа громадська позиція дозволили знайти та затримати цих молодиків. Зараз їм висунута підозра за статтею 245 Кримінального кодексу “Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу”.
Згідно даної статті карається:
“Закликаю всіх громадян бути такими ж небайдужими як Роман Українець! Бачите правопорушення — фіксуйте його на фото, відео, публікуйте в соціальних мережах. Викликайте поліцію та вогнеборців. Тільки так, разом, народ, поліція та вогнеборці — ми можемо попередити і зупинити підпали лісів в нашій країні”, — додав він.
Відео Романа Українця можна переглянути за посиланням.