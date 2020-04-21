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Геращенко вручил награднные часы мужчине, снявшему поджигателей травы и вызвавшего полицию

Киев  •  УНН

 • 22175 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Заместитель главы МВД Антон Геращенко от имени министра внутренних дел Арсена Авакова вручил наградные часы марки “Клейнод” гражданину Роману Украинцу, который снял на видео и вызвал полицию касательно поджигателей сухой травы у реки Ирпень, пишет УНН со ссылкой на Facebook Антона Геращенко.

“От имени Министра внутренних дел Арсена Авакова вручил наградные часы марки „Клейнод“ гражданину Роману Украинцу. Тому же, что проявил неравнодушие и 1 апреля этого года снял факт возможной причастности двух молодых людей к поджогу травы в пойме реки Ирпень. А потом вызвал полицию и пожарных”, — отметил Геращенко.

Заместитель главы МВД добавил, что: “Именно его небезразличная общественная позиция позволили найти и задержать этих парней. Сейчас им выдвинуто подозрение по статье 245 Уголовного кодекса “Уничтожение или повреждение объектов растительного мира”.

Согласно данной статье наказывается:

  • Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом — наказываются штрафом от пяти тысяч четырехсот до девяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.
  • Те же действия, если они повлекли гибель людей, массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

    • “Призываю всех граждан быть такими же неравнодушными как Роман Украинец! Видите правонарушения — фиксируйте его на фото, видео, публикуйте в социальных сетях. Вызывайте полицию и пожарных. Только так, вместе, народ, полиция и пожарные — мы можем предупредить и остановить поджоги лесов в нашей стране”, — добавил он.

    Видео Романа Украинца можно посмотреть по ссылке.

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