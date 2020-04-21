Геращенко вручил награднные часы мужчине, снявшему поджигателей травы и вызвавшего полицию
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Заместитель главы МВД Антон Геращенко от имени министра внутренних дел Арсена Авакова вручил наградные часы марки “Клейнод” гражданину Роману Украинцу, который снял на видео и вызвал полицию касательно поджигателей сухой травы у реки Ирпень, пишет УНН со ссылкой на Facebook Антона Геращенко.
“От имени Министра внутренних дел Арсена Авакова вручил наградные часы марки „Клейнод“ гражданину Роману Украинцу. Тому же, что проявил неравнодушие и 1 апреля этого года снял факт возможной причастности двух молодых людей к поджогу травы в пойме реки Ирпень. А потом вызвал полицию и пожарных”, — отметил Геращенко.
Заместитель главы МВД добавил, что: “Именно его небезразличная общественная позиция позволили найти и задержать этих парней. Сейчас им выдвинуто подозрение по статье 245 Уголовного кодекса “Уничтожение или повреждение объектов растительного мира”.
Согласно данной статье наказывается:
“Призываю всех граждан быть такими же неравнодушными как Роман Украинец! Видите правонарушения — фиксируйте его на фото, видео, публикуйте в социальных сетях. Вызывайте полицию и пожарных. Только так, вместе, народ, полиция и пожарные — мы можем предупредить и остановить поджоги лесов в нашей стране”, — добавил он.
Видео Романа Украинца можно посмотреть по ссылке.