Геращенко виступає проти депортації Саакашвілі: повинен відповідати перед українським законом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Екс-голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі повинен відповідати за свої дії згідно з українським законодавством, а не бути депортованим до Грузії. Про це в кулуарах парламенту заявив член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко, передає кореспондент УНН.
"І я вважаю, що Саакашвілі тепер не повинен бути депортований до Грузії, а повинен отримати міру відповідальності, яка передбачена українським законодавством за спробу підриву державного суверенітету нашої країни", - заявив Геращенко.
Він пояснив, що спецоперація щодо Саакашвілі "почалася ще влітку, коли його оточення шукало фінанси для того, щоб повернуться в Україну і намагатися підірвати існуючий лад".
Крім того, нардеп уточнив, що згідно з наявною у нього інформацією, гроші для діяльності в Україні Саакашвілі отримував не тільки від олігарха Сергія Курченка.
"Не тільки Сергій Курченко фінансував цей так званий "Майдан", це в тому числі міністри з оточення екс-президента Віктора Януковича і ця інформація чекає свого часу", - додав Геращенко.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.