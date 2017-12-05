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Геращенко виступає проти депортації Саакашвілі: повинен відповідати перед українським законом

Геращенко виступає проти депортації Саакашвілі: повинен відповідати перед українським законом

Київ • УНН

 • 10622 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Екс-голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі повинен відповідати за свої дії згідно з українським законодавством, а не бути депортованим до Грузії. Про це в кулуарах парламенту заявив член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко, передає кореспондент УНН.

"І я вважаю, що Саакашвілі тепер не повинен бути депортований до Грузії, а повинен отримати міру відповідальності, яка передбачена українським законодавством за спробу підриву державного суверенітету нашої країни", - заявив Геращенко.

Він пояснив, що спецоперація щодо Саакашвілі "почалася ще влітку, коли його оточення шукало фінанси для того, щоб повернуться в Україну і намагатися підірвати існуючий лад".

Крім того, нардеп уточнив, що згідно з наявною у нього інформацією, гроші для діяльності в Україні Саакашвілі отримував не тільки від олігарха Сергія Курченка.

"Не тільки Сергій Курченко фінансував цей так званий "Майдан", це в тому числі міністри з оточення екс-президента Віктора Януковича і ця інформація чекає свого часу", - додав Геращенко.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

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