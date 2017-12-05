Геращенко виступає проти депортації Саакашвілі: повинен відповідати перед українським законом

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Екс-голова Одеської ОДА, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі повинен відповідати за свої дії згідно з українським законодавством, а не бути депортованим до Грузії. Про це в кулуарах парламенту заявив член колегії МВС, народний депутат Антон Геращенко, передає кореспондент УНН.