Геращенко выступает против депортации Саакашвили: должен отвечать перед украинским законом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Экс-глава Одесской ОГА, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили должен отвечать за свои действия согласно украинскому законодательству, а не депортирован в Грузию. Об этом в кулуарах парламента заявил член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко, передает корреспондент УНН.
"И я считаю, что Саакашвили теперь не должен быть депортирован в Грузию, а должен получить меру ответственности, которая предусмотрена украинским законодательством за попытку подрыва государственного суверенитета нашей страны", - заявил Геращенко.
Он пояснил, что спецоперация по Сакашвили "началась еще летом, когда его окружение искало финансы для того, чтобы вернутся в Украину и пытаться подорвать существующий строй".
Кроме того, нардеп уточнил, что согласно имеющейся у него информации, деньги для деятельности в Украине Саакашвили получал не только от олигарха Сергея Курченко.
"Не только Сергей Курченко финансировал этот так называемый "Майдан", это в том числе министры из окружения экс-президента Виктора Януковича и эта информация ждет своего времени", - добавил Геращенко.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.