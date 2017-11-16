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Гeращeнко: Україна не піде на обмін підозрюваних у вбивстві Небесної сотні

Київ • УНН

 • 10358 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Україна не піде на включення в обмін з метою звільнення українських заручників осіб, які підозрюються у вбивстві героїв Небесної сотні, зокрeма, "бeркутівців". Про це заявила учасниця мінських переговорів, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook, передає УНН.

"У гуманітарній підгрупі закликала негайно розблокувати звільнення заручників, адже вже 14 довгих місяців немає жодного звільненого. Ми давно готові передати всіх, кого дозволяє українське законодавство, аби забрати підтверджених українців", - повідомила І.Геращенко.

З її слів, ці пропозиції українська сторона робила ще кілька місяців тому і повторила у Мінську.

"Але ми не підемо на шантаж і не можемо відпустити на волю тих, хто жодним чином не підпадає під дію мінських угод, наприклад, "беркутівців", яких підозрюють у вбивстві героїв Небесної сотні. Закликала координатора ОБСЄ відвідати суд, який зараз починається, поспілкуватися з родинами загиблих і їм... озвучити ці ініціативи ОРДЛО, які координатор "нейтрально" підтримує... Ми на це ніколи не погодимося", - зазначила вона.

"Робимо все для звільнення заручників. Якнайшвидшого звільнення підтверджених сторонами осіб", - підсумувала І.Геращенко.

Нагадаємо, 15 листопада відбулося засідання контактної групи щодо Донбасу. Українська сторона у Мінську наголосила на допуску ОБСЄ на всю територію ОРДЛО.

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