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Гeращeнко: Украина не пойдет на обмен подозреваемых в убийстве Небесной сотни

Киев  •  УНН

 • 10354 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украина не пойдет на включение в обмен с целью освобождения украинских заложников лиц, подозреваемых в убийстве героев Небесной сотни, в частноcти, "бeркутовцев". Об этом заявила участница минских переговоров, первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook, передает УНН.

"В гуманитарной подгруппе призвала немедленно разблокировать освобождение заложников, ведь уже 14 долгих месяцев нет ни одного освобожденного. Мы давно готовы передать всех, кого позволяет украинское законодательство, чтобы забрать подтвержденных украинцев", - сообщила И. Геращенко.

По ее словам, эти предложения украинская сторона делала еще несколько месяцев назад и повторила в Минске.

"Но мы не пойдем на шантаж и не можем отпустить на волю тех, кто никак не подпадает под действие минских соглашений, например, "беркутовцев", которых подозревают в убийстве героев Небесной сотни. Призывала координатора ОБСЕ посетить суд, который сейчас начинается, пообщаться с семьями погибших и им... озвучить эти инициативы ОРДЛО, которые координатор "нейтрально" поддерживает... Мы на это никогда не согласимся", - отметила она.

"Делаем все для освобождения заложников. Скорейшего освобождения подтвержденных сторонами людей", - подытожила И.Геращенко.

Напомним, 15 ноября состоялось заседание контактной группы по Донбассу. Украинская сторона в Минске отметила важность допуска ОБСЕ на всю территорию ОРДЛО.

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