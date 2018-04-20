Геращенко розпустила депутатів до середини травня
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Перший віце-спікер Ірина Геращенко закрила ранкове пленарне засідання. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Вона нагадала, що протягом наступних трьох тижнів парламентарі працюють в округах та в комітетах.
"Чергове пленарне засідання розпочнеться у вівторок 15 травня о 10.00", - зазначила Геращенко.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада має ухвалити закон про створення Антикорупційного суду у травні для того, щоб розрахуватися частково за зовнішніми боргами попередніх періодів завдяки траншу МВФ. Про це під час години запитань до уряду заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.