Геращенко распустила депутатов до середины мая

Она напомнила, что в течение следующих трех недель парламентарии работают в округах и в комитетах.



"Очередное пленарное заседание начнется во вторник 15 мая в 10.00", - отметила Геращенко.

Как сообщал УНН, Верховная Рада должна принять закон о создании Антикоррупционного суда в мае для того, чтобы рассчитаться частично по внешним долгам предыдущих периодов благодаря траншу МВФ . Об этом во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Владимир Гройсман.



