Геращенко розповів про реальність загрози вторгнення і чому його не сталося

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“На початку жовтня минулого року американська розвідка отримала переконливі докази того, що Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну, метою якого було захоплення Києва – "матері міст руських" та центру Православ'я, а також контроль приблизно 2/3 території України.

Масовані удари авіації по містах не планувалися. Центри військового управління, склади боєприпасів та військової техніки вражали б ударами крилатих та тактичних балістичних ракет.

Все це здійснювали б під прикриттям потужної пропагандистської кампанії щодо недопущення вступу України до НАТО, розміщення на її території ракет, здатних досягати Москви за 5-7 хвилин, ну і, звичайно, захистом "пригнічуваного" російськомовного населення. Після чого у Києві на багнетах армії РФ було б поставлено маріонетковий пропутинський уряд”, - написав Геращенко.

За його словами, підготовку вторгнення маскували під широкомасштабні навчання на території РФ та Білорусі, які відбуваються щороку. Але цього разу вони б стали трампліном для кидка в Україну.

“Дата наступу на лютий місяць була обрана недарма. Це, звичайно, не мало жодного відношення до питань зручності пересування важкої військової техніки промерзлою землею. Так можуть судити лише "дивані експерти".

Просто за статистикою це найхолодніший місяць у Європі. І розрахунок був на те, щоб під загрозою повного припинення постачання російського газу, який становить до 30% енергобалансу ЄС, повністю відбити бажання у європейців вступатися за Україну”, - пояснив радник міністра.

Він також зазначив, що середину лютого було обрано ще й із символічних причин – 8 років з моменту нападу на Крим.

Геращенко впевнений, що сьогоднішня поведінка Путіна – це результат того, що він не зазнав жодного суттєвого покарання за те, що окупував Український Крим та частину Донбасу.

“Він не припинив бути нерукоподаваємим. У нього і далі також купують нафту та газ. Фонд Національного добробуту РФ за 8 років збільшився у рази і становить 182 мільярди доларів. Не кажучи вже за те, що Північні та Південні потоки за майже повної згоди ЄС обійшли Україну з усіх боків, роблячи її зайвою у питаннях транзиту російських енергоресурсів”, - наголосив Геращенко.

Але тепер українська армія стала сильнішою та рішучішою, ніж у 2014 році і чинила би запеклий опір. І позиція нинішнього президента США Джозефа Байдена жорсткіша, ніж була позиція Барака Обами.

“Я дуже добре пам'ятаю, як у лютому-березні тодішній посол США Джеффрі Паєтт на кожній зустрічі з тимчасовим українським урядом благав не стріляти у "зелених чоловічків", щоб не було гірше", - розповів Геращенко.

Радник зазначає, що насправді йшлося не просто про напад на Україну, а про переділ світового порядку, який виник після розпаду наддержави СРСР 1991 року.

“Якби Захід не зупинив масштабне вторгнення РФ в Україну, вся система стримувань та противаг, яку вибудовують з 1945 року, склалася б як картковий будиночок. Союзники РФ – Китай, Іран та Північна Корея, розгорнулися б на всю свою міць”, - впевнений Геращенко.