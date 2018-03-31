Геращенко: РФ висилає дипломатів з міст, де є українські політв'язні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Росія висилає дипломатів України переважно з міст, де утримуються українські політичні в'язні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
"Росія, за традицією, діє підло і боляче. У відповідь на висилку 13 російських дипломатів, які займалися сумнівною діяльністю в Україні, вони висилають 13 наших чинних дипломатів, в основному з посольства в Москві, й 5 - з нашого консульства в Ростові. Саме там відбуваються більшість судилищ над українськими політв'язнями", - зауважила вона.
Зі слів Геращенко, родичі політв'язнів занепокоєні, чи зможуть дипломати виконувати роботу із захисту українців.
При цьому вона відзначила, що збирається звернутися до всіх посольств країн ЄС і G7 з проханням, щоб їхні представники в Росії відвідували всі суди над українцями і кримськими татарами.
"Це буде жест солідарності з Україною, яка виступила солідарно з Британією і світом", - пояснила вона.
Як повідомляв УНН, 26 березня у відповідь на отруєння у Великій Британії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля Україна ухвалила рішення про видворення зі своєї території 13 російських дипломатів. У відповідь на це Росія вирішила вислати 13 представників диппредставництв України.