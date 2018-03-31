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Геращенко: РФ высылает дипломатов из городов, где есть украинские политзаключенные

Геращенко: РФ высылает дипломатов из городов, где есть украинские политзаключенные

Киев  •  УНН

 • 16574 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Россия высылает дипломатов Украины преимущественно из городов, где удержываются украинские политические заключенные. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.

"Россия, по традиции, действует подло и больно. В ответ на высылку 13 российских дипломатов, которые занимались сомнительной деятельностью в Украине, они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и 5 - из нашего консульства в Ростове. Именно там происходит большинство судилищ над украинскими политзаключенными", - отметила она.

По словам Геращенко, родственники политзаключенных обеспокоены, смогут ли дипломаты выполнять работу по защите украинцев.

При этом она отметила, что собирается обратиться ко всем посольствам стран ЕС и G7 с просьбой, чтобы их представители в России посещали все суды над украинцами и крымскими татарами.

"Это будет жест солидарности с Украиной, выступившей солидарно с Британией и миром", - пояснила она.

Как сообщал УНН, 26 марта в ответ на отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Украина приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов. В ответ на это Россия решила выслать 13 представителей диппредставительств Украины.

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