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Геращенко про смертельну ДТП на Львівщині: Україна вимагатиме, аби Франція видала винуватця

Геращенко про смертельну ДТП на Львівщині: Україна вимагатиме, аби Франція видала винуватця

Київ • УНН

 • 22483 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Україна вимагатиме, аби Франція видала для суду свого громадянина Рашида Амані, який є винуватцем ДТП на Львівщині, в якій минулого року загинуло двоє дітей. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко після зустрічі з Генеральним прокурором Іриною Венедіктовою та матір’ю дівчаток, які загинули внаслідок ДТП, передає УНН.

Цитата

“Рашиду Амані пред’явлено підозру. Генеральна прокуратура вимагатиме видачі Рашида Амані для суду в Україні.
Якщо Франція відмовиться видавати свого громадянина для суду, ми будемо вимагати суду над Рашидом Амані у Франції.
І в Україні і у Франції за ненавмисне вбивство в результаті ДТП закон передбачає до 10 років позбавлення волі з відшкодуванням всього морального і матеріального збитку”, — написав Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Додамо

Геращенко зауважив, що повернути Наталії Тройнюковій доньок ніхто не зможе, але “Україна і державна влада просто зобов’язані добитися справедливості і засудження для Рашида Амані, що позбавив життя двох дітей і боягузливо втік до Франції”.

Раніше

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що Україна направила до Франції клопотання про проведення слідчих дій щодо француза, який скоїв ДТП на Львівщині, де загинуло двоє дітей.

Нагадаємо

27 липня 2020 року, близько 14:00, водій автомобіля “Лексус RХ350”, громадянин Франції Рашид Амані, 1972 р.н., перебуваючи в процесі обгону, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем “Рено”.

У результаті зіткнення автомобіль “Лексус” розірвало навпіл.

Двоє дівчаток, доньки Наталі Тройнюкової, 16-річна Майя і 13-річна Юлія загинули в цій страшній автокатастрофі.

Водія, громадянина Франції, яка вчинила це ненавмисне вбивство евакуювали медичним літаком до Франції.

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