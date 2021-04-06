Геращенко о смертельном ДТП во Львовской области: Украина будет требовать, чтобы Франция выдала виновника
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украина будет требовать, чтобы Франция выдала для суда своего гражданина Рашида Амани, который является виновником ДТП во Львовской области, в которой в прошлом году погибло двое детей. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко после встречи с Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой и матерью девочек, погибших в результате ДТП, передает УНН.
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"Рашиду Амани предъявлено подозрение. Генеральная прокуратура потребует выдачи Рашида Амани для суда в Украине.
Если Франция откажется выдавать своего гражданина для суда, мы будем требовать суда над Рашидом Амани во Франции.
И в Украине и во Франции за непреднамеренное убийство в результате ДТП закон предусматривает до 10 лет лишения свободы с возмещением всего морального и материального ущерба", - написал Геращенко на своей странице в Facebook.
Добавим
Геращенко отметил, что вернуть Наталье Тройнюковой дочерей никто не сможет, но "Украина и государственная власть просто обязаны добиться справедливости и осуждения для Рашида Амани, который лишил жизни двух детей и трусливо бежал во Францию".
Ранее
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что Украина направила во Францию ходатайство о проведении следственных действий в отношении француза, который совершил ДТП во Львовской области, где погибло двое детей.
Напомним
27 июля 2020 года, около 14:00, водитель автомобиля "Лексус RХ350", гражданин Франции Рашид Амани, 1972 г.р., находясь в процессе обгона, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Рено".
В результате столкновения автомобиль "Лексус" разорвало пополам.
Две девочки, дочери Натальи Тройнюковой, 16-летняя Майя и 13-летняя Юлия погибли в этой страшной автокатастрофе.
Водителя, гражданина Франции, совершившего это непредумышленное убийство эвакуировали медицинским самолетом во Францию.