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Геращенко привітала призначення Лутковської представником гуманітарного блоку ТКГ

Геращенко привітала призначення Лутковської представником гуманітарного блоку ТКГ

Київ • УНН

 • 14808 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко привітала призначення екс-омбудсмена України Валерію Лутковську представником гуманітарного блоку Тристоронньої контактної групи. Про це вона написала у Facebook, передає УНН.

Так, Геращенко прокоментувала інформацію про присутність на зустрічі з перепризначеним головою ТКГ Леонідом Кучмою, окрім всіх попередніх учасників 4 підгруп (О. Моциком, І. Веремієм, М. Бондарем), Валерії Лутковської.

"Наскільки я розумію, (Лутковська – ред.) якраз вестиме гуманітарний блок, питання звільнення. Я вітаю це призначення, пані Лутковська, як омбудсмен, була свого часу нами залучена як експерт до групи, ми разом працювали над верифікацією ув’язнених і готували останні звільнення. Вона професіонал, і я щиро бажаю мінській групі і їй особисто - удачі. Особливо в питаннях безпеки і розблокуванні питання звільнення заручників", - написала Геращенко.

Вона додала: той факт, що Мінська група залишається практично в тому складі, в якому працювала попередні 4 роки, підтверджує, що реальних переговорників, здатних вести діалог з РФ і міжнародними партнерами дуже мало.

Як повідомляв УНН, представник гуманітарної підгрупи контактної групи по врегулюванню конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко написала заяву про припинення своєї діяльності в рамках мінських переговорів.

Українські Національні Новини

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