Геращенко пояснила, чому Україна не висилає російських консулів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Висилка російських консулів викличе висилку українських консулів - й наші політв‘язні в РФ залишаться сам на сам з "мордором", без шансу бодай раз на кілька місяців побачити українського представника. Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"...в Україні давно немає посла РФ, ми не прийняли агреман на нового посла. Так само немає посла України в РФ. Наші дипломатичні відносини зведені до критичного мінімуму, в посольствах залишається кілька рядових дипломатів і консули", - написала Геращенко, коментуючи повідомлення у Facebook щодо того, що країни ЄС висилають російських дипломатів, а Україна - ні.
Вона наголосила, що "висилка російських консулів викличе висилку українських консулів - й наші політв‘язні в РФ залишаться сам на сам з мордором, без шансу бодай раз на кілька місяців побачити українського представника, відчути мінімальну підтримку".
"Ви правда цього хочете? Чи запитаємо в мами Клиха, дружини Карпюка, родини Сущенка і Гриба, інших наших заручників?", - написала Геращенко.
Нагадаємо, російські дипломати виїхали з посольства РФ у Лондоні.