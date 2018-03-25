Геращенко объяснила, почему Украина не высылает российских консулов

"... в Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Так же нет посла Украины в РФ. Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов", - написала Геращенко, комментируя сообщение в Facebook о том, что страны ЕС высылают российских дипломатов, а Украина - нет.

Она подчеркнула, что "высылка российских консулов ​​вызовет высылку украинских консулов ​​- и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку".

"Вы правда этого хотите? Или спросим у мамы Клиха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?" - написала Геращенко.

Напомним, российские дипломаты выехали из посольства РФ в Лондоне.