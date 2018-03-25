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Геращенко объяснила, почему Украина не высылает российских консулов

Геращенко объяснила, почему Украина не высылает российских консулов

Киев  •  УНН

 • 18484 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Высылка российских консулов ​​вызовет высылку украинских консулов ​​- и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с “Мордором”, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя. Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"... в Украине давно нет посла РФ, мы не приняли агреман на нового посла. Так же нет посла Украины в РФ. Наши дипломатические отношения сведены до критического минимума, в посольствах остается несколько рядовых дипломатов и консулов", - написала Геращенко, комментируя сообщение в Facebook о том, что страны ЕС высылают российских дипломатов, а Украина - нет.

Она подчеркнула, что "высылка российских консулов ​​вызовет высылку украинских консулов ​​- и наши политзаключенные в РФ останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку".

"Вы правда этого хотите? Или спросим у мамы Клиха, жены Карпюка, семьи Сущенко и Гриба, других наших заложников?" - написала Геращенко.

Напомним, российские дипломаты выехали из посольства РФ в Лондоне.

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