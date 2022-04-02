Геращенко покроково розписав алгоритм відновлення звільнених територій

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Що потрібно зробити прямо зараз, для того, щоб скоріше відновити звільнені від ворога території на Київщині, Чернігівщині, Сумщині? На це питання дав відповідь радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише УНН з посиланням на пост радника в соцмережах.