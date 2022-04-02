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Геращенко покроково розписав алгоритм відновлення звільнених територій

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Що потрібно зробити прямо зараз, для того, щоб скоріше відновити звільнені від ворога території на Київщині, Чернігівщині, Сумщині? На це питання дав відповідь радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише УНН з посиланням на пост радника в соцмережах.

Геращенко покроково розписав алгоритм відновлення звільнених територій

В першу чергу - це зібрати тіла загиблих мирних жителів і наших героїв.

Зафіксувати факти воєнних злочинів та геноциду українського народу.

"Тільки в Ірпені за останні дві доби було знайдено більше трьох десятків тіл мирних жителів, які були розстріляні або померли від ран, нанесених окупантами, не отримавши елементарної медичної допомоги. Сьогодні така робота розпочата в Бучі", - написав Геращенко.

По-друге - це перевірити на наявність мін основні об'єкти цивільної інфраструктури.

"Така робота з перших же годин після звільнення проводиться нашими рятувальниками. Їм дуже важко. Обсяг роботи колосальний.

При цьому треба чітко усвідомлювати, що очищення території від мін займе багато місяців якщо не років", - вважає радник міністра.

За його словами, першочерговим завданням на сьогодні є складання карт мінних полів навколо місць дислокації орків. Ці карти, впевнений Геращенко, повинні бути доступні кожному в його смартфоні з функцією геолокації та сигналізації про наближення до небезпечної зони.

"Така робота вже розпочата ДСНС спільно з Мінцифри і компаніями, що мають компетенцію в даному питанні", - повідомив радник і додав, що не рекомендує грибникам цього літа і восени ходити по гриби на територіях активних бойових дій.

По-третє, треба якомога швидше дати повернутися в рідні домівки нашим громадянам.

"Саме вони, і тільки вони, зможуть навести порядок у своїх рідних селах і містах. Повернути життя на їхні вулиці.
Для якнайшвидшого відновлення життя на звільнених територіях буде потрібна титанічна робота енергетиків, служб водопроводу, газопостачання, водовідведення, зв'язківців, в тісній координації з місцевою владою.

Вся паперова тяганина і бюрократія, раніше супроводжувала підключення до мереж, повинна бути відкинута! Рішення повинні прийматися негайно і виконуватися швидко!",- Упевнений Геращенко.

Експерт вважає, що саме на виконання цих трьох першочергових завдань і повинна бути націлена робота державної та місцевої влади зараз.

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