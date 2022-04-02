Геращенко пошагово расписал алгоритм восстановления освобожденных территорий

В первую очередь - это собрать тела погибших мирных жителей и наших Героев.

Зафиксировать факты военных преступлений и геноцида Украинского Народа.

«Только в Ирпене за последние двое суток было найдено более трёх десятков тел мирных жителей, которые были расстреляны или умерли от ран, нанесённых оккупантами, не получив элементарной медицинской помощи. Сегодня такая работа начата в Буче», - написал Геращенко.

Во-вторых - это проверить на наличие мин основные объекты гражданской инфраструктуры.

«Такая работа с первых же часов после освобождения проводится нашими спасателями. Им очень тяжело. Объём работы колоссальный.

При этом надо четко осознавать, что очистка территории от мин займёт много месяцев если не лет», - считает советник министра.

По его словам, первоочередной задачей на сегодня является составление карт минных полей вокруг мест дислокации орков. Эти карты, уверен Геращенко, должны быть доступны каждому в его смартфоне с функцией геолокации и сигнализации о приближении к опасной зоне.

«Такая работа уже начата ДСНС совместно с МинЦифры и компаниями, имеющими компетенцию в данном вопросе», - сообщил советник и добавил, что не рекомендует грибникам этим летом и осенью ходить по грибы на территориях активных боевых действий.

В-третьих, надо как можно скорее дать вернуться в родные дома нашим гражданам.

«Именно они, и только они, смогут навести порядок в своих родных сёлах и городах. Вернуть жизнь на их улицы.

Для скорейшего восстановления жизни на освобождённых территориях потребуется титаническая работа энергетиков, служб водопровода, газоснабжения, водоотведения, связистов, в тесной координации с местными властями.

Вся бумажная волокита и бюрократия, ранее сопутствовавшая подключению к сетям, должна быть отброшена! Решения должны приниматься немедленно и исполняться быстро!», - уверен Геращенко.

Эксперт считает, что именно на выполнение этих трёх первоочерёдных задач и должна быть нацелена работа государственной и местной власти сейчас.