Геращенко: планом А було і залишається вторгнення в Україну. Рахунок пішов на місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Основним планом президента РФ було і залишається вторгнення в Україну, про це свідчить і його сьогоднішня мова. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, повідомляє УНН.
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“Те, що 99 % виступу Путіна було присвячено Україні це неприкритий натяк на те, що я вас українців у спокої не залишу!
Всі озвучені сьогодні Путіним рішення про визнання своїх сепаратистських анклавів ЛДНР були розроблені і продумані роки тому.
Це був план „Б“.
План „А" був і залишається - це пряме вторгнення в Україну", - вважає Геращенко.
Він задається питанням - Що робити?
Необхідно негайно згуртуватися.
“Або ми згуртуємося, побудуємо сильну, ефективну, не продажну державу за прикладом Ізраїлю, Південної Кореї, Фінляндії, або Україна буде розірвана на частини.
Зрештою нам потрібно навести в нашій державі елементарний порядок!
Рахунок пішов на місяці", - вважає політик.
Контекст
Володимир Путін, за підсумками Ради Безпеки РФ, звернувся до російського народу. Серед іншого, він заявив, що Україна була створена більшовицькою Росією і пообіцяв "декомунізацію".
Після звернення він підписав укази про визнання так званих "Л/ДНР", а також Договору про співпрацю та взаємодопомогу.