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Гепатит С часто виявляють у людей без симптомів – лікар

Гепатит С часто виявляють у людей без симптомів – лікар

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Вірусний гепатит С часто називають "ласкавим вбивцею". А все тому, що у 80% випадках ця хвороба протікає безсимптомно. Про це в коментарі УНН повідомив лікар-іфекціоніст Сергій Крамарев.

Як правило, гепатит С виявляють випадково, каже він.

“Під час планового обстеження, коли у людей підвищений рівень ферментів – лікарі шукають причину і можуть виявити гепатит С. Або коли у людини були переливання крові, такі люди обстежуються і також виявляють його”, - розповідає лікар.

За його словами, обов’язкові обстеження мають проходити люди із групи ризику, зокрема ті, хто стикається з голками (наркомани, татуювання), переливанням крові (пацієнти та медики).

Також можливі передачі вірусу гепатиту С через інструменти у стоматологів, в косметологічних салонах, при народженні дітей від інфікованих гепатитом С жінок та статевим шляхом. 

Водночас, лікар вказує, що діагностика гепатиту С в Україні відстає від європейських країн та США.

“У нас тест-системи на виявлення гепатиту на станціях, де відбуваються переливання крові, недостатнього рівня чутливості та специфічності. Є чотири рівні цих тест-систем, у нас перший і другий, а в ЄС і Америці вже чотири рівні діагностики. Тобто, перше і основне це через недодіагностику”, - наголошує Крамарев.

Нагадаємо, в Україні близько 2 млн людей інфіковані гепатитом С. Та на відміну, від гепатиту В, гепатит С – має надзвичайно високі шанси повного виліковування. Раніше УНН повідомляв, що в Україні з'явився спеціалізований сайт про вірусні гепатити В і С . Там є вся необхідна інформація: від симптомів до адреси клінік, де можна пройти діагностику та лікування.

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