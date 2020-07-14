Гепатит С часто выявляют у людей без симптомов - врач

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 15431 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100463 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105347 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131702 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110003 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130335 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101896 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102545 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104386 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102039 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Гепатит С часто выявляют у людей без симптомов - врач

Гепатит С часто выявляют у людей без симптомов - врач

Киев  •  УНН

 • 17686 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Вирусный гепатит С часто называют "ласковым убийцей". А все потому, что в 80% случаях эта болезнь протекает бессимптомно. Об этом в комментарии УНН сообщил врач-ифекционист Сергей Крамарев.

Как правило, гепатит С обнаруживают случайно, говорит он.

"Во время планового обследования, когда у людей повышенный уровень ферментов - врачи ищут причину и могут обнаружить гепатит С. Или когда у человека были переливания крови, такие люди обследуются и также выявляют его", - рассказывает врач.

По его словам, обязательные обследования должны проходить люди из группы риска, в частности те, кто сталкивается с иглами (наркоманы, татуировки), переливанием крови (пациенты и медики).

Также возможна передача вируса гепатита С через инструменты у стоматологов, в косметологических салонах, при рождении детей от инфицированных гепатитом С женщин и половым путем.

В то же время, врач указывает, что диагностика гепатита С в Украине отстает от европейских стран и США.

"У нас тест-системы на выявление гепатита на станциях, где происходят переливания крови, недостаточного уровня чувствительности и специфичности. Есть четыре уровня этих тест-систем, у нас первый и второй, а в ЕС и Америке уже четыре уровня диагностики. То есть, первое и основное это из-за недодиагностики", - отмечает Крамарев.

Напомним, в Украине около 2 млн человек инфицированы гепатитом С. Но в отличие, от гепатита В, гепатит С - имеет чрезвычайно высокие шансы полного излечения. Ранее УНН сообщал, что в Украине появился специализированный сайт о вирусных гепатитах В и С. Там есть вся необходимая информация: от симптомов до адреса клиник, где можно пройти диагностику и лечение.

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