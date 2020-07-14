Гепатит С часто выявляют у людей без симптомов - врач

Как правило, гепатит С обнаруживают случайно, говорит он.

"Во время планового обследования, когда у людей повышенный уровень ферментов - врачи ищут причину и могут обнаружить гепатит С. Или когда у человека были переливания крови, такие люди обследуются и также выявляют его", - рассказывает врач.

По его словам, обязательные обследования должны проходить люди из группы риска, в частности те, кто сталкивается с иглами (наркоманы, татуировки), переливанием крови (пациенты и медики).

Также возможна передача вируса гепатита С через инструменты у стоматологов, в косметологических салонах, при рождении детей от инфицированных гепатитом С женщин и половым путем.

В то же время, врач указывает, что диагностика гепатита С в Украине отстает от европейских стран и США.

"У нас тест-системы на выявление гепатита на станциях, где происходят переливания крови, недостаточного уровня чувствительности и специфичности. Есть четыре уровня этих тест-систем, у нас первый и второй, а в ЕС и Америке уже четыре уровня диагностики. То есть, первое и основное это из-за недодиагностики", - отмечает Крамарев.

Напомним, в Украине около 2 млн человек инфицированы гепатитом С. Но в отличие, от гепатита В, гепатит С - имеет чрезвычайно высокие шансы полного излечения. Ранее УНН сообщал, что в Украине появился специализированный сайт о вирусных гепатитах В и С. Там есть вся необходимая информация: от симптомов до адреса клиник, где можно пройти диагностику и лечение.