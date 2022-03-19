Географія – вся країна: Монастирський заявив, що диверсантів виявляють і ліквідують як у Києві, так і в інших містах

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"Щодня Нацполіція отримує сотні повідомлень громадян про виявлення диверсійних груп чи ворожої агентури. Географія – вся країна. Зараз не існує безпечного міста чи району на всі 100%.

Диверсантів виявляють і ліквідують як у Києві, так і в інших містах", - написав Монастирський.

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За словами міністра, поліцейські тісно взаємодіють зі СБУ та іншими відомствами в рамках міжвідомчого штабу. До нього, крім представників Національної поліції та СБУ, входять представники розвідки, ЗСУ та інших силових структур. Там акумулюється отримана інформація, яка перевіряється з декількох джерел. Після цього приймається відповідне рішення про затримку або ліквідацію.

На місцях працюють наші поліцейські. Вони цілодобово патрулюють, виявляють злочинців, затримують мародерів та диверсантів, додав Монастирський.

"Поліцейські та рятувальники, гвардійці та прикордонники, СБУ та Збройні Сили, волонтери та тероборонці – єдиний та міцний щит захисту України. Це злагоджена система, яка працює зараз заради одного – захисту українців.

Нам дуже важлива допомога громадян, ваша допомога. Якщо ви виявили підозрілих осіб, обов’язково повідомляйте за номерами 102 або тими, що вказані на сторінці Національна поліція України, звертайтесь у наші територіальні підрозділи.

Разом переможемо! Слава Україні!" - резюмував міністр.