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География - вся страна: Монастырский заявил, что диверсантов выявляют и ликвидируют как в Киеве, так и в других городах

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Ежедневно Нацполиция получает сотни сообщений граждан об обнаружении диверсионных групп или вражеской агентуры. География - вся страна. Сейчас не существует безопасного города или района на все 100 %. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНН.

Цитата

"Ежедневно Нацполиция получает сотни сообщений граждан об обнаружении диверсионных групп или вражеской агентуры. География - вся страна. Сейчас не существует безопасного города или района на все 100%.

Диверсантов выявляют и ликвидируют как в Киеве, так и в других городах", - написал Монастырский.

Детали

По словам министра, полицейские тесно взаимодействуют с СБУ и другими ведомствами в рамках межведомственного штаба. В него, кроме представителей Национальной полиции и СБУ, входят представители разведки, ВСУ и других силовых структур. Там аккумулируется полученная информация, которая проверяется из нескольких источников. После этого принимается соответствующее решение о задержании или ликвидации.

На местах работают наши полицейские. Они круглосуточно патрулируют, выявляют преступников, задерживают мародеров и диверсантов, добавил Монастырский.

"Полицейские и спасатели, гвардейцы и пограничники, СБУ и Вооруженные Силы, волонтеры и тероборонцы - единый и крепкий щит защиты Украины. Это слаженная система, которая работает сейчас ради одного - защиты украинцев.

Нам очень важна помощь граждан, ваша помощь. Если вы обнаружили подозрительных лиц, обязательно сообщайте по номерам 102 или тем, что указаны на странице Национальная полиция Украины, обращайтесь в наши территориальные подразделения.

Вместе победим! Слава Украине!" - резюмировал министр.

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