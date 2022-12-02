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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26105 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Генштаб: ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 14 населених пунктів Донбасу

Генштаб: ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 14 населених пунктів Донбасу

Київ • УНН

 • 626641 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Генштаб у рановому зведенні повідомив, що військовослужбовці України відбили російські атаки в районі 14 населених пунктів Донецької та Луганської областей, пише УНН.

Деталі

Розпочалася 282 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Григорівка, Виїмка, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Первомайське, Красногорівка та Мар’їнка на Донеччині.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу наші воїни збили 1 БпЛА типу “Орлан-10”. Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, район зосередження особового складу та ОВТ, а також 5 інших важливих об’єктів окупантів.

Додамо

У ніч проти 2 грудня, близько 4-тої години ночі, російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого почалася пожежа в будівлі інфраструктурного об'єкту.

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