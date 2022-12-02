Генштаб: ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 14 населенных пунктов Донбасса

Детали

Начались 282 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Григоровка, Выимка, Бахмут, Опросное, Клещиевка, Курдю, Северное, Первомайское, Красногоровка и Марьинка на Донбассе.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 удары по позициям зенитно-ракетных комплексов противника

За прошедшие сутки наши воины сбили 1 БпЛА типа “Орлан-10”. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 пункта управления, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также 5 других важных объектов оккупантов.

Напомним

В ночь на 2 декабря, около 4 часов ночи, российские оккупационные войска обстреляли Запорожье, в результате чего начался пожар в здании инфраструктурного объекта.