Генштаб: ворог завдав авіаційного удару двома літаками Су-25 в районі населеного пункту Пришиб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційного удару двома літаками Су-25 в районі населеного пункту Пришиб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.
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“На Лиманському напрямку противник завдав авіаційного удару двома літаками Су-25 в районі населеного пункту Пришиб та ракетного удару в районі населеного пункту Маяки”, — йдеться в повідомленні.
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