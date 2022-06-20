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Генштаб: ворог завдав авіаційного удару двома літаками Су-25 в районі населеного пункту Пришиб

Генштаб: ворог завдав авіаційного удару двома літаками Су-25 в районі населеного пункту Пришиб

Київ • УНН

 • 108249 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. На Лиманському напрямку противник завдав авіаційного удару двома літаками Су-25 в районі населеного пункту Пришиб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

“На Лиманському напрямку противник завдав авіаційного удару двома літаками Су-25 в районі населеного пункту Пришиб та ракетного удару в районі населеного пункту Маяки”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

У Брянській області ворог розгорнув до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300В4.

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