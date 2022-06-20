Генштаб: враг нанес авиационный удар двумя самолетами Су-25 в районе населенного пункта Пришиб
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. На Лиманском направлении противник нанес авиационный удар двумя самолетами Су-25 в районе населенного пункта Пришиб. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает УНН.
Цитата
“На Лиманском направлении противник нанес авиационный удар двумя самолетами Су-25 в районе населенного пункта Пришиб и ракетный удар в районе населенного пункта Маяки”, — говорится в сообщении.
Напомним
В Брянской области враг развернул до зенитного ракетного дивизиона ЗРК С-300В4.