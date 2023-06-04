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Генштаб уточнив дані по роботі ППО під час нічної атаки

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. Генштаб у вечірньому зведенні уточнив дані по роботі ППО під час нічної атаки. Збитих дронів Shahed було більше — знищено 6 із 8, а не 3 з 5, як повідомляли раніше, інформує УНН.

Генштаб уточнив дані по роботі ППО під час нічної атаки

Деталі

Сьогодні вночі противник застосував крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 та іранські ударні БпЛА “Shahed-136/131”. За уточненою інформацією, силами та засобами повітряних командувань, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 4 із 6 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 6 із 8 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

Загалом протягом доби ворог завдав 7 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціям наших військ та населеним пунктам.

Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу.

Нашими захисниками було знищено 1 ворожий розвідувальний БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою, інформує Генштаб ЗСУ.

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