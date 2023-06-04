Генштаб уточнил данные по работе ПВО во время ночной атаки

Детали

Сегодня ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БпЛА “Shahed-136/131”. По уточненной информации, силами и средствами воздушных командований, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 4 из 6 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 6 из 8 ударных БПЛА «Shahed-136/131».

Всего в течение суток враг нанес 7 ракетных и 25 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава.

Нашими защитниками был уничтожен 1 вражеский разведывательный БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой, информирует Генштаб ВСУ.