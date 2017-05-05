Генштаб РФ: російські ПКС припинили бойові польоти в зонах деескалації в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Начальник головного оперативного управління Генштабу РФ Сергій Рудськой заявив, що російські повітряно-космічні сили (ПКС) припинили бойові польоти в зонах деескалації в Сирії, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"З 00.00 1 травня припинено застосування авіації ПКС Росії в районах, відповідних зонам деескалації, визначених меморандумом", - сказав він.
Також зазначається, що меморандум передбачає створення чотирьох зон деескалації в провінції Ідліб і ще семи регіонах Сирії.
Згідно з документом, з 6 травня в цих зонах повинні припинитися будь-які зіткнення між урядовими військами і збройними угрупованнями.
Нагадаємо, Росія, Туреччина і Іран підписали меморандум про зони безпеки в Сирії.