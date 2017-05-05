Генштаб РФ: российские ВКС прекратили боевые полеты в зонах деэскалации в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской заявил, что российские воздушно-космические силы (ВКС) прекратили боевые полеты в зонах деэскалации в Сирии, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"С 00.00 1 мая прекращено применение авиации ВКС России в районах, соответствующих зонам деэскалации, определенных меморандумом", - сказал он.
Также отмечается, что меморандум предусматривает создание четырех зон деэскалации в провинции Идлиб и еще семи регионах Сирии.
Согласно документу, с 6 мая в этих зонах должны прекратиться любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.
Напомним, Россия, Турция и Иран подписали меморандум о зонах безопасности в Сирии.