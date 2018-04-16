Генштаб обмежив допуск військових прокурорів на об'єкти ЗСУ

У позові йдеться, що правила доступу були розроблені управлінням правового забезпечення Генштабу за дорученням Муженка. Правилами встановлюється особливий режим допуску військових прокурорів і слідчих на армійські об'єкти, що суперечить Кримінальному процесуальному кодексу, закону про прокуратуру і низці інших правових норм.

"Згідно зі встановленими Генштабом правилами, військові прокурори допускаються на об'єкти ЗСУ лише для проведення слідчих (процесуальних) дій у рамках досудового розслідування кримінальних проваджень, за разовими перепустками і з дозволу вищого органу військового управління", - йдеться в позові.

Також правилами забороняється вилучати оригінали наказів і інших документів організаційно-розпорядчого характеру, а тимчасове вилучення комп'ютерної техніки та інших носіїв інформації допускається лише за наявності підтверджуючих документів, надання яких є необхідною умовою проведення експертного дослідження. Крім того, в юруправлінні Генштабу, ймовірно, вирішили, що у прокурора відсутні повноваження щодо контролю або нагляду за діяльністю органів військового управління. Ці правила безпосередньо впливають на роботу військових прокурорів і слідчих, заважаючи їм виконувати їх посадові обов'язки в частині розслідування кримінальних проваджень, адже вводять непередбачені законодавством обмеження.

У позові наведені напрямки діяльності військових прокурорів, передбачені законодавством, ефективне виконання яких нівелюється встановленням таких порядків. Це, зокрема, проведення процесуальних дій, таких як огляд місця події на території військової частини, допит військовослужбовців, обшуки, тимчасові доступи, наприклад, при розслідуванні самогубств, нестатутних відносин, розкрадання військового майна і зброї, затримання на хабарі, диверсії щодо вибухів складів.

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Обмежуються і повноваження, закладені в адміністративному кодексі, а саме збір матеріалів та складання адмінпротоколів, наприклад, за пияцтво. Обмежується і представницька функція військової прокуратури. Фактично без рішення суду на проведення обшуку військовий прокурор не зможе зайти на територію військової частини. Що в свою чергу дасть можливість укривати вчинені на військових об'єктах правопорушення та істотно знизить ефективність роботи прокуратури.

У позові наведені статистичні дані роботи військових прокурорів. Зокрема, в 2017-м - з початку 2018 року воєнні прокурори направили до суду 2 281 протокол про вчинення військовими адміністративних правопорушень. За результатами розгляду протоколів судами штраф був накладений на 1 236 порушників, а 629 військовослужбовців потрапили на гауптвахту.

Відзначимо, що в повноваження військової прокуратури входить також і перевірка військових під арештом на гауптвахті, і за останній час було проведено 511 таких перевірок і внесений 61 документ прокурорського реагування, а також розпочато два кримінальних провадження. Також в зазначений період поліцією під процесуальним керівництвом військової прокуратури було розпочато 195 кримінальних проваджень за статтями "навмисне вбивство", "вбивство з необережності", "нанесення тяжких тілесних ушкоджень". Слід зазначити, що в 112 випадках йдеться про злочини, вчинені на території військових частин і об'єктів.

Ще одне правопорушення, через яке постраждали люди, а держава зазнала чималих втрат, це порушення щодо зберігання боєприпасів. Усі пам'ятають вибух на складах в Сватовому, Балаклії, Новоянисолі та Калинівці. Саме військова прокуратура повинна невідкладно прибути на місце події, щоб встановити сліди можливого злочину, що призвів до тяжких наслідків. А через нові правил така невідкладність неможлива.

Ця статистика свідчить про наявність великої кількості правопорушень, скоєних військовослужбовцями зокрема і на території військових частин. І більшість злочинів можуть так і залишитися нерозкритими в результаті обмеження в проведенні невідкладних слідчих дій військовими прокурорами та слідчими.